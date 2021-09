Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main vollstreckt Forderung in Höhe von mehr als 90.000 Euro

Am 25. August konnte das Sachgebiet C beim Hauptzollamt Frankfurt am Main eine Fremdforderung gegen einen in Hongkong wohnhaften deutschen Staatsbürger erfolgreich vollstrecken. Dieser schuldete einem bayerischen Finanzamt seit dem Jahr 2016 über 90.000 Euro Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie Säumniszuschläge.

Die Beamten führten am Frankfurter Flughafen eine verdachtsunabhängige Zollkontrolle durch. Bei der Abfrage der Personendaten stellte sich die offene Forderung gegen den Rei-senden heraus. Um der Pfändung seiner Luxus-Uhr zu entgehen, überwies der Schuldner die offene Steuerschuld nachweislich noch vor Ort am Flughafen und konnte daraufhin die Bun-desrepublik Deutschland in Richtung Hongkong verlassen.

Zusatzinformation:

Kraft Gesetzes ist der Zoll zuständig für die Vollstreckung bestimmter Forderungen anderer Behörden und Körperschaften des Bundes, sogenannter Fremdforderungen. Dazu zählen beispielsweise die Krankenkassen oder die Deutschen Rentenversicherung.

