HZA-DU: Hauptzollamt Duisburg unter neuer Leitung - Oberregierungsrätin Stephanie Imhof

Duisburg, Essen, Mülheim a. d. Ruhr, Oberhausen, Kreis Kleve, Kreis Wesel

Stephanie Imhof ist neue Leiterin des Hauptzollamts Duisburg. Die Oberregierungsrätin übernahm bereits am 01. Oktober 2021 die Leitung des Hauptzollamts Duisburg.

Geboren und aufgewachsen ist Stephanie Imhof in Freiburg im Breisgau. Dort absolvierte sie auch ihr Studium und Referendariat in Rechtswissenschaften. Ihren Master in Law and Economics hat sie an den Universitäten Hamburg, Ghent und Stockholm abgeschlossen.

Im Jahr 2003 trat Stephanie Imhof bei der ehemaligen Zoll- und Verbrauchsteuerabteilung der Oberfinanzdirektion Karlsruhe in die Laufbahn des höheren Dienstes in die Zollverwaltung ein. Nach ihrem Umzug in den Westen von Deutschland folgten ab dem Jahr 2005 weitere Stationen u. a. bei der ehemaligen Oberfinanzdirektion Köln -Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS)- und später bei der ehemaligen Bundesfinanzdirektion West in den Bereichen FKS und Personal. Die letzten sieben Jahre war Stephanie Imhof Leiterin des Sachgebiets Kontrollen beim Hauptzollamt Düsseldorf. Nun leitet die Oberregierungsrätin erstmals ein Hauptzollamt.

"Ich freu mich auf die neue Herausforderung und die Aufgabenvielfalt eines Hauptzollamts. Der Zoll ist heute eine moderne Bürger- und Wirtschaftsverwaltung des Bundes, deren Tätigkeitsspektrum von der reinen Dienstleistung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Meine Bediensteten und ich sind daher Ansprechpartner für Bürgerinnen und Bürger sowie Wirtschaftsbeteiligte."

Durch ihre langjährigen Erfahrungen beim Zoll, auch bereits als Leiterin eines personalstarken Sachgebiets, ist ihr ein guter Start im neuen Amt längst gelungen.

Das Hauptzollamt Duisburg ist mit seinen rund 750 Bediensteten für die Kreise Wesel und Kleve sowie für die Städte Oberhausen, Mülheim an der Ruhr, Essen und Duisburg zuständig. Für diese Region ist das Hauptzollamt Ansprechpartner für die Wirtschaft und rund 2,2 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner.

Das Hauptzollamt Duisburg verzeichnet im Jahr Einnahmen von über 5 Milliarden Euro. Die größten Anteile der Einnahmen entfallen auf die Einfuhrumsatzsteuer, die Strom- und Energiesteuer und die Kraftfahrzeugsteuer. Außer für die Sicherung der Staatsfinanzen ist das Hauptzollamt zuständig für die Warenabfertigung sowie die Schmuggel- und Geldwäschebekämpfung, die Vollstreckung von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen und die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung.

2021 gehörte der Zoll zu den Top 10 der attraktivsten Arbeitgeber bei Schülerinnen und Schülern. Auch beim Hauptzollamt Duisburg absolvieren aktuell 122 Nachwuchskräfte eine Zollausbildung im mittleren Dienst oder ein duales Studium für den gehobenen Dienst. Ausführliche Informationen zu den Aufgabenbereichen des Zolls und den Karrieremöglichkeiten beim Zoll stehen auf zoll.de und zoll-karriere.de zur Verfügung.

