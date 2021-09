Hauptzollamt Dortmund

HZA-DO: Nervösen Drogenkurier festgenommen

Zoll stellt Amphetaminpaste sicher

Gelsenkirchen

Die Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege des Hauptzollamts Dortmund kontrollierten am 18. September einen Pkw mit polnischer Zulassung. Das Fahrzeug wurde gegen 17 Uhr auf der A 2 in Fahrtrichtung Hannover auf den Rastplatz "Allenstein" aus dem fließenden Verkehr gezogen.

Der 24-jährige polnische Fahrer gab an, von den Niederlanden auf dem Weg nach Polen zu sein. Dort wolle er sein Auto reparieren lassen. Die Frage nach mitgeführten Betäubungsmitteln, Waffen, hochsteuerbaren Waren oder mehr als 10.000 Euro Bargeld verneinte er. Da der Reisende sehr nervös wirkte, führten die Beamten an seinen Händen einen Drogenwischtest durch. Der Test fiel positiv auf Cannabis und Amphetamin aus.

Bei der anschließenden Durchsicht des Fahrzeugs fanden die Beamten im Kofferraum eine Tüte mit einer beigefarbenen Paste. Ein durchgeführter Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin.

"In der Hosentasche und der Bauchtasche des Mannes fanden die Zollbeamten auch noch zwei Tütchen mit Amphetamin und Marihuana" so Andrea Münch, Pressesprecherin des Hauptzollamts Dortmund. "Insgesamt konnten 192 Gramm Amphetamin sichergestellt werden" so Münch weiter.

Der junge Mann wurde wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln vorläufig festgenommen und in den Polizeigewahrsam verbracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen.

