Hauptzollamt Augsburg

HZA-A: Hauptzollamt Augsburg bietet vielfältige Karrierechancen/ Bewerbungsschluss 15.09.2021

Augsburg/Schwaben

In einem Jahr, in dem sämtliche Nachwuchsmessen nur Online stattfinden konnten, zeigt das Hauptzollamt Augsburg nun mitten in Augsburg Präsenz. Mit einem Infostand am 14. und 15.09.2021 jeweils von 11 - 15 Uhr am Königsplatz neben dem Manzu-Brunnen können sich Schülerinnen und Schüler sowie andere Interessenten über die zweijährige Ausbildung im mittleren Zolldienst und über das dreijährige Duale Studium im gehobenen Zolldienst informieren.

"In den kommenden Jahren benötigt das Hauptzollamt Augsburg für seinen gesamten Bezirk, der von Lindau bis Ingolstadt und von Donauwörth bis Aichach reicht, eine hohe Anzahl an Nachwuchskräften und stellt deshalb gezielt "aus der Region, für die Region" junge Menschen ein.", erklärt Hans-Henning Kühne, Leiter des Hauptzollamts Augsburg. Altersbedingt werden in den nächsten Jahren viele Stellen frei, so dass die Bewerberinnen und Bewerber hervorragende Chancen auf eine Einstellung haben.

Wichtig zu wissen: Die Bundeszollverwaltung hat den 15.09.2021 als Bewerbungsschluss für die Einstellung zum 01.08.2022 einheitlich festgelegt. "Da in Bayern die Ferien bis 13.09.2021 dauern, ist vielen Interessierten dieses Datum nicht präsent", bedauert Ute Greulich-Stadlmayer, die sonst die vielfältigen Aufgaben beim Zoll und die Vorteile (sicherer Arbeitsplatz und zahlreiche Karrierechancen mit guter Bezahlung) auf Ausbildungsmessen vorstellt.

Der Zoll ist nun an zwei Tagen mitten in der Fußgängerzone von Augsburg ansprechbar. "Du im Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland", das ist der aktuelle Slogan zur Nachwuchswerbung, der nicht nur an einer Augsburger Straßenbahn sichtbar ist, sondern auch auf dem Infobus steht, der am Königsplatz die Blicke auf sich ziehen wird. "In den letzten Jahren hat sich das Aufgabenspektrum des Zolls stark gewandelt und erweitert.", betont Hans-Henning Kühne, Leiter des Hauptzollamts Augsburg. "Der Zoll hat diverse Aufgaben, viele Beschäftigte üben reine Bürotätigkeiten aus, unsere Beamten sind aber auch mit Vollzugsaufgaben, vergleichbar mit der Polizei, betraut, wieder andere mit Vollzugsaufgaben ohne Waffen. Dies allein zeigt die enorme Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten beim Zoll. Die Tätigkeit bei der Zollverwaltung bietet im Übrigen Dank der zukunftsweisenden technischen Ausstattung auch sehr flexible Arbeitszeitmodelle.", führt Kühne weiter aus. Das Team Nachwuchswerbung/Bewerbung freut sich nun auf zahlreiche Beratungsgespräche und hat bereits kleine Überraschungen vorbereitet. Die aktuellen Corona-Regeln werden beachtet.

Foto: Hauptzollamt Augsburg - Infobus zur Nachwuchswerbung macht am 14. + 15.09.2021 am Königsplatz in Augsburg Station

Für eine Einstellung zum 1. August 2022 können sich Interessierte noch bis zum 15. September 2021 beim Hauptzollamt Augsburg bewerben. Ausführliche Informationen zu Bewerbung, Einstellung, Ausbildung und Studium beim Zoll bieten wir unter www.zoll-karriere.de oder www.zoll.de ("Karriere") an. Ansprechpartnerin für die Ausbildung/ das Studium beim Zoll: Hauptzollamt Augsburg, Frau Schneider Prinzregenplatz 3, 86150 Augsburg Telefon: 0821/5012-157 E-Mail: bewerbung.hza-augsburg@zoll.bund.de www.zoll-karriere.de

Weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter dem Reiter "Karriere" und unter www.zoll-karriere.de. Der Zoll ist auf facebook, instagram und you tube unter zoll-karriere vertreten.

Original-Content von: Hauptzollamt Augsburg, übermittelt durch news aktuell