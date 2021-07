HZA-A: Infotag am 17.07.2021 beim Hauptzollamt Augsburg/ Interessante Einblicke in den Arbeitsalltag beim Zoll

Hauptzollamt Augsburg

Infotag am 17.07.2021 beim Hauptzollamt Augsburg/ Interessante Einblicke in den Arbeitsalltag beim Zoll

Augsburg/Schwaben

"Grenze - Zoll - Kofferkontrolle" das ist das Bild, das viele Menschen von der Bundeszollverwaltung noch im Kopf haben. "In den letzten Jahren hat sich das Aufgabenspektrum des Zolls stark gewandelt und erweitert.", betont Hans-Henning Kühne, Leiter des Hauptzollamts Augsburg. "Der Zoll ist die Wirtschafts- und Einnahmeverwaltung des Bundes und zuständig für die Sicherung der Staatsfinanzen, den Schutz der Sozialsysteme sowie den Umwelt- und Verbraucherschutz.", führt Kühne weiter aus. Zöllnerinnen und Zöllner überwachen den internationalen Warenverkehr, sorgen für Gerechtigkeit und faire Arbeitsbedingungen durch Bekämpfung der Schwarzarbeit und sichern durch die eingenommenen Steuern (ca. 129 Milliarden Euro pro Jahr) und Zölle (ca. 5 Milliarden Euro) die staatlichen Aufgaben in Deutschland und Europa. Das Hauptzollamt Augsburg veranstaltet am 17.07.2021 einen Infotag für Schülerinnen und Schüler aus dem gesamten Regierungsbezirk Schwaben, die sich im Vorfeld angemeldet haben. Die jungen Menschen, die auf der Suche nach dem passenden Beruf sind, können sich an verschiedenen Stationen des Hauptzollamts Augsburg davon überzeugen, dass die Zollverwaltung eine der vielseitigsten Verwaltungen ist, die es in Deutschland gibt. "Du im Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland", das ist der aktuelle Slogan zur Nachwuchswerbung, der nicht nur an einer Augsburger Straßenbahn sichtbar ist, sondern auch auf dem Infobus steht, der am 17.07.2021 von 8 - 14 Uhr auf dem Parkplatz des Hauptzollamts Augsburg am Prinzregentenplatz 3 steht. Hier informieren Zöllnerinnen und Zöllner alle Interessierte über die zweijährige Ausbildung im mittleren Zolldienst und über das dreijährige Duale Studium im gehobenen Zolldienst des Bundes. Da das Hauptzollamt Augsburg aus der Region für die Region Nachwuchskräfte einstellt, findet die praktische Ausbildung sowohl in Augsburg, als auch an allen anderen Standorten wie in Lindau, Kempten, Memmingen, Donauwörth oder Ingolstadt im Hauptzollamtsbezirk statt. Das Hauptzollamt Augsburg bietet für den Berufsstart am 01.08.2022 eine Vielzahl an Ausbildungs- und Studienplätzen an. Bewerbungsschluss ist der 15.09.2021.

Foto: Hauptzollamt Augsburg - Infobus zur Nachwuchswerbung macht am Prinzregentenplatz 3 in Augsburg Station.

Weitere Informationen zur Ausbildung in der Bundesfinanzverwaltung finden Sie unter www.zoll.de unter dem Reiter "Karriere" und unter www.zoll-karriere.de. Der Zoll ist auf facebook, instagram und you tube unter zoll-karriere vertreten.

