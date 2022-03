Hauptzollamt Dresden

HZA-DD: Zoll stoppt illegalen Pferdetransport

Acht vorschriftswidrig transportierte Pferde stellte der Zoll am 14.03.2022 bei der Kontrolle zweier Fahrzeuge an der BAB 17 auf dem Rastplatz "Am Heidenholz" sowie an der BAB 14 Abfahrt Nossen Ost fest. In beiden Fällen waren die Fahrer aus Bulgarien über Tschechien nach Deutschland eingereist. Im ersten Fall entdeckten die Zöllnerinnen und Zöllner auf der Ladefläche des Kastenwagens vier Großpferde. Diese standen im Stroh dicht nebeneinander angeleint ohne feste Transportsicherung. Die Tiere wirkten ungepflegt und machten auf die Beamtinnen und Beamten keinen gesunden Eindruck. Auf Nachfrage konnte der Fahrer die für einen derartigen Transport notwendigen Dokumente nicht vorlegen. Daraufhin wurde das Veterinäramt Pirna verständigt, welches den Abtransport und die weitere Unterbringung der Tiere organisierte. Auch im zweiten Fall befanden sich auf der Ladefläche des Kastenwagens vier Pferde. Ebenso lagen die für den Transport benötigten Dokumente nicht vor. Die Zöllnerinnen und Zöllner verständigten daraufhin die Landespolizei, welche die Weiterfahrt des Transporters wegen diverser technischer Mängel und Überladung untersagte. Das zusätzlich informierte Veterinäramt Meißen übernahm im Anschluss die Tiere. Zusatzinformation: Die Zollverwaltung wirkt im Bereich des Tierschutzes insbesondere bei der Überwachung der gewerbsmäßigen Tiertransporte sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr mit. Die Tiertransporte können durch die zuständigen Behörden (Veterinärbehörden, Zollbehörden) jederzeit angehalten und kontrolliert werden.

