Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zolldienststelle für Kraftfahrzeugsteuer in Arnsberg am 15.06.2023 ab 10:00 Uhr geschlossen

Bielefeld (ots)

Aufgrund einer dienstlichen Veranstaltung ist die für die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer zuständige Dienststelle des Hauptzollamtes Bielefeld am Standort Arnsberg, Goethestraße 30A, am 15.06.2023 (Donnerstag) ab 10:00 Uhr geschlossen. Die Begleichung von Kraftfahrzeugsteuerrückständen ist dort dann nicht möglich. In dringenden Fällen können sich die Halterinnen und Halter an das Zollamt Arnsberg, Bahnhofstraße 171, 59759 Arnsberg, wenden.

