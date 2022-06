Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Zoll stellt illegal beschäftigte Arbeitnehmer fest Gemeinsame Prüfung von Hauptzollamt Bielefeld, Polizei Bielefeld, BAG und Bezirksregierung Detmold in Gütersloh auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

Am 31.05.2022 kontrollierte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit vom Hauptzollamt Bielefeld mit acht Beamten bzw. Beamtinnen im Rahmen einer gemeinsamen Prüfung mit der Polizei Bielefeld, des BAG und der Bezirksregierung Detmold Fahrzeuge auf dem Rastplatz Gütersloh-Nord an der BAB 2. Bei dieser Prüfung wurden von den Zöllnern und Zöllnerinnen insgesamt 32 Personenerfassungen durchgeführt und dabei zwei Personen festgestellt, die über keine notwendigen Arbeitsgenehmigungen verfügten, um in Deutschland einer Tätigkeit nachgehen zu dürfen und daher illegal beschäftigt waren. Demzufolge wurden vor Ort entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Außerdem ergab sich in einem Fall der Verdacht auf Scheinselbständigkeit, um Sozialabgaben umgehen zu können sowie in zwei Fällen auf Verstoß gegen die Zahlung des Mindestlohns. Weitere Ermittlungen des Zolls schließen sich an.

