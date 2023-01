Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Landfriedensbruch in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Nach dem heutigen (14.01.2023) 3. Liga-Spiel des 1. FC Saarbrücken gegen den MSV Duisburg kam es im Bereich der Saarlandhalle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Heim- und Gästefans.

Am heutigen Samstag, dem 14. Januar 2023, gegen 16:10 Uhr griffen in Saarbrücken in Höhe der Straße "An der Saarlandhalle" etwa 30 teilweise vermummte Fans des 1. FC Saarbrücken Duisburger Fans an, unter denen sich teils Familien mit Kleinkindern befanden. Nur durch schnelles und konsequentes Eingreifen der Polizei konnten die beiden Fanlager voneinander getrennt werden. Die Einsatzkräfte führten in diesem Zusammenhang 13 Identitätsfeststellungen durch und erteilten insgesamt 20 Platzverweise. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Landfriedensbruch, ein.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine Personen verletzt.

Die Ermittlungen dauern an.

