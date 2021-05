Freiwillige Feuerwehr Schalksmühle

FW Schalksmühle: Käseenden für die Feuerwehr - Bauernlädchen spendet erneut

Schalksmühle (ots)

Bereits zum zweiten Mal konnte Wehrleiter Dirk Kersenbrock eine Spende von Michaela und Josef Spano entgegen nehmen. Der Verkauf von Käse-Endstücken im "Bauernlädchen am Rathausplatz" hatte 200 Euro zugunsten der Feuerwehr eingebracht. Dirk Kersenbrock zeigte sich sehr erfreut und dankbar, für diese erneute schöne Aktion. "Wir werden das Geld in die Jugendarbeit investieren. So ist es auch langfristig gut angelegt", gab Kersenbrock bekannt.

