POL-GÖ: (359/2022) 59-Jähriger kommt beim Sturz vom Balkon ums Leben - Ermittler gehen von einem Unglück aus

Göttingen (ots) - Göttingen, Am Kalten Born Freitag, 12. August 2022 GÖTTINGEN (jk) - Auf dem Parkplatz eines Wohnkomplexes in der Straße "Am Kalten Born" in Göttingen-Geismar ist am Abend des 12. August ein Opel Mokka vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Das haben die Ermittlungen des 1. Fachkommissariats ...

mehr