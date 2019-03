Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (204/2019) Unfall in der Petrikirchstraße? - Genauer Hergang unklar, Polizei sucht Zeugen

Göttingen (ots)

Göttingen, Petrikirchstraße Montag, 11. März 2019, gegen 18.05 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - In der Petrikirchstraße ist am frühen Montagabend (11.03.19) gegen 18.05 Uhr ein Fußgänger vermutlich bei einer Berührung mit einem PKW leicht an der Hand verletzt worden. Der genaue Hergang ist zurzeit allerdings nicht geklärt, weswegen die Polizei auf der Suche nach Zeugen ist, die das Geschehen beobachtet haben.

Bekannt ist zurzeit lediglich, dass eine 71 Jahre alte Autofahrerin, die mit ihrem Honda Civic in Richtung Hennebergstraße unterwegs war, wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges mit ihrem Auto halbseitig auf den Bürgersteig fuhr, um das andere Auto passieren zu lassen. In diesem Zusammenhang soll ein 37 Jahre alter Fußgänger an der Hand verletzt worden sein. Über die Entstehung der Verletzung gibt es zum jetzigen Zeitpunkt allerdings unterschiedliche Schilderungen.

Zur genauen Klärung des Sachverhaltes bittet die Polizei Göttingen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden. Die Bitte richtet sich insbesondere an einen unbekannten Radfahrer, der die Autofahrerin nach deren Schilderungen unmittelbar nach dem Unfall in der Petrikirchstraße angesprochen haben soll.

