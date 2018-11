POL-GÖ: (623/2018) Einbrüche in Einfamilienhäuser in Reinhausen und Groß Schneen

Göttingen (ots) - Landkreis Göttingen, Gemeinde Gleichen, Ortsteil Reinhausen, Allensteiner Weg und Gemeinde Friedland, Ortsteil Groß Schneen, Am Stiege in der Zeit zwischen Montag, 19. November 2018, 18.00 Uhr und Dienstag, 20. November 2018, 09.30 Uhr

FRIEDLAND/GLEICHEN (jan) - Bei zwei Einbrüchen sind Unbekannte in der Nacht zum Dienstag (20.11.18) in Reinhausen und Groß Schneen während der Abwesenheit der Bewohner in Wohnhäuser eingedrungen.

So brachen die Täter eine Terrassentür eines Einfamilienhauses im Allensteiner Weg im Ortsteil Reinhausen (Gemeinde Gleichen) auf und durchsuchten mehrere Schränke.

Im Friedländer Ortsteil Groß Schneen gelangten Einbrecher über ein zuvor aufgebrochenes Fenster in das Wohnhaus in der Straße "Am Stiege" und durchwühlten vorhandene Behältnisse.

Ob etwas gestohlen wurde ist zurzeit nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch offen.

In beiden Fällen gibt es bislang keine heiße Spur auf die Täter.

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen.

