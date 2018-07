WSPI-OLD: Nachtrag: Börteboot auf der Hunte in Oldenburg auf Tiefe gegangen

Oldenburg (ots) - Das Börteboot, dass am Samstag, 07.07.18, mit insgesamt 29 Personen an Bord, auf Tiefe gegangen ist, wurde noch in den Abendstunden geborgen. Im Anschluss daran, ist das Boot zu einem Firmengelände im Oldenburger Bereich verbracht worden, wo es in den nächsten Tagen näher begutachtet werden soll. Bislang kann zu der Ursache noch keine Aussage getroffen werden. Die Wasserschutzpolizeistation Brake ermittelt weiter.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

Pressestelle

Telefon: +49 441 790 7815

Mobil: +49 170 3371986

E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell