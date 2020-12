Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Einsatz am späten Montagabend: Einsatz entpuppt sich als Fehlalarm

Schiffdorf-SpadenSchiffdorf-Spaden (ots)

Am Montagabend, den 30. November 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden um 22:45 Uhr durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe in die Straße "Im Neufelder Moor" alarmiert. In einem dort ansässigen Möbelgeschäft löste eine Brandmeldeanlage aus. Nach Erkundung durch die Feuerwehr, konnte schnell festgestellt werden, dass hier kein weiteres Eingreifen nötig ist. Das Geschäft wurde anschließend an den Marktleiter übergeben und gegen 23:44 Uhr konnten alle Einsatzkräfte die Einsatzstelle verlassen.

