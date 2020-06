Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr öffnet Wohnung über Balkon

Schiffdorf (ots)

Am Montagmorgen, den 29. Juni 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf und der Rettungsdienst, durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe in die Bohlenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einem Mehrparteienhaus war eine Person in ihrer Wohnung gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war die Person, durch die Wohnungstür, ansprechbar. Aufgrund dessen, dass in der Tür von innen ein Schlüssel steckte, war es nicht möglich die Tür mit einem Zweitschlüssel zu öffnen. Nach kurzer Erkundung wurde dann ein Balkon auf der Rückseite des Gebäudes gefunden. Per Leiter schafften sich die Kameraden somit über den Balkon einen Zugang zur Wohnung, da die Balkontür offen war. Die Person wurde an den Rettungsdienst übergeben und die Feuerwehr konnte wieder die Einsatzstelle verlassen.

