Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Essen im Backofen sorgt für Einsatz

Schiffdorf (ots)

Am Freitagmittag, den 12. Juni 2020, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel durch die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe alarmiert. Grund war eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einer Einrichtung für betreutes Wohnen, in der Schleusenstraße in Schiffdorf. Ein Bewohner, hatte im Ofen sein Essen vergessen, wodurch es zu einer Rauchentwicklung kam und die Brandmeldeanlage auslöste. Bereits auf Anfahrt der Einsatzkräfte konnte die Leitstelle mitteilen, dass sich keine Personen mehr in der betroffenen Wohnung befinden. Nach Ankunft der Einsatzkräfte, wurde die Einsatzstelle erkundet, die Wohnung gelüftet und die Brandmeldeanlage zurückgesetzt.

