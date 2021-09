Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Mountainbiker in Langenberg schwer verletzt

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Velbert (ots)

Am heutigen Samstag, 18. September 2021, wurde um 10:07 Uhr der Rettungsdienst zusammen mit dem beruflichen Löschzug der Feuerwehr Velbert zu einem verunfallten Mountainbiker in einem Waldstück am Brandenberger Weg in Velbert Langenberg alarmiert.

Der verunfallte Essener ist, in dem schwer zugänglichen Gelände, durch ein unerwartet auftretendes Hindernis gestürzt und zog sich hierbei erhebliche Verletzungen zu.

Der Patient wurde durch die Besatzung des Rettungswagen und dem ebenfalls alarmierten Notarzt im Wald medizinisch erstversorgt. Währenddessen breiteten die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr die aufwendige Rettung und den Transport aus dem Waldgebiet vor.

Nach der Versorgung durch den Rettungsdienst wurde der Patient auf eine Schleifkorbtrage umgelagert. Auf dieser speziellen Trage wurde der Mountainbiker durch den Wald, zu dem Rettungswagen transportiert. Ein steiler Abgang stellte ein weiteres Problem auf dem Transport dar. Dieser Abhang wurde mit tragbaren Leitern ausgelegt. Die Schleifkorbtrage wurde mit mehreren Feuerwehrleinen gesichert und über die Leitern den Abhang herab gelassen.

Parallel zur Rettung aus dem Wald wurde der Rettungshubschrauber Christoph 9 aus Duisburg angefordert. Dieser landete unterhalb des Waldstücks im Bereich des Spielplatzes Hellerkamp.

Nach erfolgreichem Transport aus dem Wald wurde der Patient, mit dem Rettungswagen, zum Landeplatz des Hubschraubers gefahren.

Der Rettungshubschrauber flog den Patienten in eine Duisburger Spezialklinik.

Der Einsatz endete nach rund eineinhalb Stunden.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell