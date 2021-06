Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Unterstand brennt in den frühen Morgenstunden

Velbert (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, 01.06.2021, um 04:43 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr in Mettmann über den Feuerwehrnotruf ein Brandereignis auf der Nevigeser Straße in Velbert-Mitte gemeldet.

Daraufhin wurden der berufliche Löschzug sowie der Löschzug Zwei der Freiwilligen Feuerwehr Velbert alarmiert.

Die kurz darauf an der Einsatzstelle eintreffenden Einsatzkräfte fanden einen, an einer Garage angrenzenden, Unterstand in Vollbrand vor. Hier waren einige Gebrauchsgegenstände sowie Autoreifen gelagert. Durch einen unter Atemschutz vorgehenden Trupp, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Garage verhindert werden.

Zur Brandbekämpfung wurde die Schnellangriffseinrichtung des Löschfahrzeugs vorgenommen. Das Dach der Garage und die Brandstelle wurden mit einer Wärmebildkamera umfangreich auf mögliche Glutnester kontrolliert. Hierzu kam ein weiterer Trupp unter Atemschutz zum Einsatz.

Die Maßnahmen der Feuerwehr waren um 05:54 Uhr beendet. Informationen zur Brandursache sowie der Schadenshöhe liegen bisher nicht vor.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell