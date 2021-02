Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Europäischer Tag des Notrufs 112 - auch die Velberter Feuerwehr beteiligt sich in diesem Jahr

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Bereits seit Dezember 2008 erreichen die Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union (EU) die Notfalldienste aus allen Fest- und Mobilfunknetzen in allen 27 Mitgliedstaaten gebührenfrei unter der europaweit einheitlichen Notrufnummer 112. Im Jahr 2009 hat die EU den 11. Februar zum jährlichen Europäischen Tag des Notrufs 112 erklärt, um die europaweite Gültigkeit und die Vorteile der lebensrettenden Rufnummer bekannter zu machen. Dazu wurde das Datum 11.2. bewusst als Assoziation mit der Notrufnummer 112 gewählt.

So findet auch in diesem Jahr am Donnerstag, dem 11. Februar wieder der Europäische Tag des Notrufs 112 statt. Viele Feuerwehren nutzen diesen Tag, um auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen und den Bürgern einen Einblick in den Dienstalltag zu gewähren. So können Interessierte am 11.2. von 8.00 bis 20.00 Uhr unter den Hashtags #112live, #TwitterGewitter und #BlaulichtGewitter die Arbeit der Feuerwehr mitverfolgen.

Dieses Jahr beteiligt sich auch erstmalig die Feuerwehr Velbert in den sozialen Medien an der Aktion. Von Dienstbeginn an werden aktuelle Einsätze sowie interessante Beiträge rund um das Thema Feuerwehr auf den Plattformen Twitter (@fw_velbert) und Facebook (@FeuerwehrVelbert) präsentiert. Bei beiden Plattformen kann man auch einfach in der Suchzeile Feuerwehr Velbert eingeben, dann landet man automatisch auf dem jeweiligen Profil.

Selbstverständlich steht bei dem Aktionstag der Schutz der Privatsphäre der betroffenen Bürger an oberster Stelle, das heißt, genaue Einsatzadressen und persönliche Details werden natürlich nicht veröffentlicht.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell