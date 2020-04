Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer in Wiesbaden

Wiesbaden (ots)

Bei einer Kollision zwischen einem PKW und einem Motorrad ist am Montagabend gegen 20.25 Uhr der Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Ein 51- jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem Auto die Niedernhausener Straße in Rambach in Fahrtrichtung Naurod. In Höhe der Kitzelbergstraße bog der Fahrer des PKW ab, um anschließend die Niedernhausener Straße in entgegengesetzter Richtung wieder zu befahren. Hierbei übersah er offensichtlich den aus Richtung Wiesbaden kommenden Motorradfahrer. Der Kradfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Fahrerseite des PKW. Der 29- jährige Kradfahrer aus Eppstein wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter eingesetzt und beide Fahrzeuge sichergestellt. Die Niedernhausener Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt, hierdurch kam es zu Verkehrsbehinderungen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 12000 Euro.

