POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Donnerstag, 06.Februar 2020

Protest gegen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Zeit: Mittwoch, 05. Februar 2020, 19:15 Uhr bis 20:00 Uhr Ort: Wiesbaden, Schlossplatz / Dern'sches Gelände Etwa 40 Bürgerinnen und Bürger protestierten gegen die Art und Weise der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen. Eine Gruppe von etwa 40 Bürgerinnen und Bürgern hat am frühen Mittwochabend ihr Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wahrgenommen und sich in Wiesbaden zunächst auf dem Schlossplatz versammelt. Laut der Versammlungsleiterin wollte man seine Sorge über die politische Entwicklung im Hinblick auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zum Ausdruck bringen. Hier war bekanntermaßen der FDP-Politiker Kemmerich mit Hilfe der Stimmen der AfD-Fraktion zum thüringischen Ministerpräsidenten gewählt worden. Die Teilnehmer führten vereinzelt FDP-Fahnen und Transparente mit um ihren Protest deutlich zu machen. Anschließend begab man sich zum Dern'schen Gelände wo die Versammlung sich nach und nach auflöste. Die Versammlungsteilnehmer verhielten sich ausgesprochen kooperativ und diszipliniert. Es kam zu keinen besonderen Vorkommnissen.

