Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Hoher Schaden bei Wohnhausbrand - Mann von Dachterrasse gerettet

Wiesbaden (ots)

Bierstadt, Am Heiligenstock, 01.01.2019, 21:10 Uhr

Am Neujahrsabend kam es in der Straße Am Heiligenstock in Wiesbaden-Bierstadt zu einem Wohnhausbrand, bei dem einer der Bewohner durch die Feuerwehr von der Dachterrasse gerettet werden musste.

Um 21:12 Uhr ging bei der Polizei der erste Notruf ein, ein Wohnhaus würde brennen. Bei Eintreffen der Feuerwehr war das Haus schon stark verraucht und Damen im Alter von 72 und 76 Jahren waren bereits unverletzt in Freie geflüchtet. Ein 75-jähriger Mann aus dem 2. OG konnte seine Wohnung aber nicht mehr verlassen und rettete sich auf eine Dachterrasse. Von dort wurde er durch die Feuerwehr mit einer Leiter geborgen. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in eine Wiesbadener Klinik gebracht, musste jedoch nicht stationär aufgenommen werden. Das Haus ist durch den Brand stark beschädigt worden und vorerst nicht mehr bewohnbar, der Schaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Was den Brand verursacht hat ist derzeit noch unklar, die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

