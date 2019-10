Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Beteiligten in der Biebricher Allee

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag befuhr um die Mittagszeit eine 44-jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis mit ihrem blauen VW die Biebricher Allee aus Richtung Biebrich kommend. Im Kreuzungsbereich mit dem Konrad-Adenauer-Ring wollte sie nach links in Richtung Schiersteiner Straße abbiegen. Hierbei beachtete sie nicht den ihr entgegenkommenden Motorradfahrer, der den Kreuzungsbereich geradeaus in Richtung Biebrich überqueren wollte. Der 17-jährige prallte mit seiner Yamaha frontal in den VW und kam samt seiner 19-jährigen Sozia zu Fall. Hierbei verletzten sich Motorradfahrer, Sozia und auch die PKW-Fahrerin. Die beiden Gestürzten wurden zur Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, wo sie über Nacht zur Beobachtung aufgenommen wurden. Die VW-Fahrerin möchte selbständig ihren Hausarzt aufsuchen. An dem PKW entstand im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,-EUR, am Kraftrad von ca. 400,-EUR. Die Biebricher Allee musste im Bereich der Unfallstelle für ca. eine Stunde teilweise gesperrt werden.

gefertigt: H. Schüdde, PHK KvD PD Wiesbaden

