Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Daimlerstraße, 13.12.2019, 15:15 Uhr

Am Sonntagnachmittag wurde ein dreijähriger Junge in der Daimlerstraße von einem Taxi angefahren und schwer verletzt.

Der Junge spielte zusammen mit seiner zehnjährigen Schwester und einer Freundin auf einem Innenhof, als er plötzlich davonlief. Er wollte wohl zu seiner 15 Jahre alten großen Schwester, die auf der anderen Straßenseite mit ihrem Freund an der Bushaltestelle saß. So mussten die beiden Mädchen, wie auch seine große Schwester hilflos mitansehen, wie der Junge allen Warnungen zum Trotz blindlings zwischen geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Fahrbahn rannte. Ein aus Richtung Dotzheimer Straße kommender Taxifahrer erfasste den Jungen trotz Vollbremsung. Er blieb zunächst verletzt und reglos am Boden liegen, wurde durch mehrere Helfer erstversorgt und anschließend sofort mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Der kleine Mann scheint aber einen aufmerksamen Schutzengel zu haben, denn laut erster Auskunft der Ärzte trug er neben Prellungen nur eine Kopfplatzwunde davon. Seine jüngere Schwester und deren neunjährige Freundin erlitten einen Schock und wurden deshalb ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Für die Unfallaufnahme der Polizei, zu der auch ein Gutachter hinzugezogen wurde, war die Daimlerstraße bis 17:00 Uhr gesperrt.

Pick, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell