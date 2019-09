Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 15.09.2019 81-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst Öffentlichkeitsfahndung

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Ort: Wiesbaden, Parkstraße 8

Seit Samstag, dem 14.09.2019, wird aus einem Altenpflegeheim in der Parkstraße der 81-jährige Federico Confalonieri vermisst. Zuletzt wurde er durch Pflegepersonal um 13.20 Uhr gesehen. Herr Confalonieri ist, bedingt durch eine Erkrankung, nicht bewusst, dass er in dem Pflegeheim untergebracht ist und ist nicht orientiert. Vermutlich aus diesem Grund hat er dieses verlassen und ist unbekannten Aufenthaltes. Er wird als 1,60 m groß, schlank und mit kurzen weißen Haaren und einem 3-Tage-Bart beschrieben. Herr Confalonieri ist mit einem weißen T-Shirt und einer grauen Jogginghose bekleidet, trägt Socken und Birkenstockpantoffeln und führt einen Gehstock mit sich. Bei Antreffen des Vermissten oder Hinweisen zu seinem aktuellen Aufenthaltsort bitte Nachricht an das 1. Polizeirevier (0611/345-2140) oder jede andere Polizeidienststelle.

Lichtbild im Anhang.

Gefertigt: A. Klein, PHK und KvD

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell