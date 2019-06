Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der PD Wiesbaden vom 09.06.2019 Körperverletzung, Bedrohung mit Schusswaffe Schwerer Raub auf Tankstelle

Wiesbaden (ots)

Bei Körperverletzung Schusswaffe eingesetzt

Zeit: Samstag, 08.06.2019, 21.50 Uhr Ort: Wiesbaden, Kirchgasse 4

Der Streit um ein Mädchen ist am Samstagabend in der Fußgängerzone vor einem Bekleidungsgeschäft in der Kirchgasse eskaliert. Ein 20 Jahre alter Wiesbadener saß gegen 21.50 Uhr auf einer der dortigen Bänke und wurde unvermittelt von einem 16-Jährigen angegriffen. Dieser schlug ihm zunächst ins Gesicht, packte ihn dann am Hemdkragen und drückte ihn gegen eine Schaufensterscheibe. Hierbei bedrohte er ihn mit einer Schusswaffe. Bevor der Täter flüchtete, versetzte er seinem Opfer noch einen Kopfstoß. Der Geschädigte musste vor Ort vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung gelang es Beamten des 1. Polizeireviers, den Tatverdächtigen auf dem Blücherplatz festzunehmen. Eine Schusswaffe konnte zunächst nicht aufgefunden werden. Es folgte eine Sistierung auf die Dienststelle. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen führte er die Beamten zu dem Ort, an dem er die Tatwaffe, eine CO2-Pistole, abgelegt hatte. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in die Obhut seiner Mutter übergeben.

Schwerer Raub auf Tankstelle

Zeit: Samstag, 08.06.2019, 04.30 Uhr Ort: Wiesbaden, Bahnhofsplatz

Am Samstagmorgen gegen 04.30 Uhr überstieg ein 23 Jahre alter Mann aus Wiesbaden den Tresen einer Tankstelle am Bahnhof und bedrohte die Kassiererin mit einer abgebrochenen Flasche. Dann entnahm er der Kasse einen geringen Bargeldbetrag und flüchtete in Richtung Hauptbahnhof. Hier konnte er kurz vor deren Abfahrt in einer S-Bahn gesichtet und festgenommen werden. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf dem 1. Polizeirevier wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

