Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Donnerstag, d. 29.05.2019

Wiesbaden (ots)

Diebstahl von Sicherungen aus Stromkasten, zwei Täter festgenommen Zeit: Donnerstag, d. 30.05.2019, zw. 05:27 Uhr und 05:40 Uhr Ort: Wiesbaden, Schlosspark

Zwei Täter versuchten aus einem anlässlich des Pfingstreitturniers aufgestellten Stromverteilerkasten Sicherungen, respektive Kabel zu entwenden. Sie wurden festgenommen. Am frühen Donnerstagmorgen (Christi Himmelfahrt) wurden der Polizei in Wiesbaden zwei Männer gemeldet die sich im Schlosspark an einem Stromverteilerkasten zu schaffen machen würden. Der Verteilerkasten war anlässlich des Pfingstreitturniers installiert worden. Die erste Streife konnte sich den Tätern zunächst unbemerkt nähern. Als diese die Polizeibeamten bemerkten flüchteten sie in Richtung Rhein. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und konnten die Täter nach längerer Verfolgung auf Grund ihrer guten körperlichen Verfassung stellen und festnehmen. Die 18 und 19 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen waren geständig. Sie hatten bereits 18 Sicherungen zur Seite gelegt um diese zu entwenden und um möglicherweise besser an die angeschlossenen Kabel zu kommen. Sie waren leicht alkoholisiert und wurden nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Heinz, PHK & KvD

