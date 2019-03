POL-WI-KvD: Mann mit Bierglas geschlagen und schwer verletzt

Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

03.03.2019, 22:35 Uhr In der Bleichstraße wurde gegen 22:35 Uhr ein 33-jähriger Mann schwer verletzt. Vorangegangen war ein Streit zwischen zwei Personen und dem späteren Opfer. Einer der beiden schlug dem Mann dann ein Bierglas gegen den Kopf, wodurch er stürzte und hierbei schwere Kopfverletzungen erlitt. Der Täter konnte zunächst flüchten, wurde jedoch von drei Zeugen zu Fuß verfolgt und in der Dotzheimer Straße gestellt. Nach kurzer körperlicher Auseinandersetzung gelang es den drei couragierten anerkannten Asylbewerbern den Täter zu Boden zu bringen und bis zum Eintreffen einer Streife festzuhalten. Seinem bisher unbekannten Begleiter gelang die Flucht. Der Verletzte wurde zunächst durch einen etwas später, zufällig in seiner Freizeit hinzugekommenen Polizeikommissar-Anwärter erstversorgt und mit einem Rettungswagen in eine Wiesbadener Klinik verbracht. Lebensgefahr besteht lt. Auskunft der Klinik nicht.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter 0611/3450 bei der Polizei zu melden.

