POL-WI-KvD: Polizeieinsatz mit größeren Kräften in der Wellritzstraße

Wiesbaden (ots) - Am 14.11.2018, um 19:05 Uhr, kam es in Wiesbaden in der Wellritzstraße zu einem Einsatz mit einem starken Polizeiaufgebot..

Unmittelbar zuvor teilten Streifen der Stadtpolizei Wiesbaden über Notruf mit, dass sie einen Mann in der Wellritzstraße verfolgen würden und baten um Unterstützung .

Wie sich später herausstellte, hörten Streifen der Stadtpolizei aus dem Bereich Bleichstraße / Hellmundstraße einen Knall und wollten nachsehen, woher dieser stammte. Als sie in die Hellmundstraße einbogen, wurden sie unmittelbar darauf von Passanten auf eine männliche Person aufmerksam gemacht, die im Außenbereich einer Gaststätte stand. Als dieser Mann die Streifen erblickte, rannte er in die Wellritzstraße und von dort über den Bismarkring davon. Die Streifen der Stadtpolizei nahmen die Verfolgung auf, verloren ihn aber aus den Augen. Die Polizei suchte den Bereich mit starken Kräften ab, konnte den Mann, der mit einem Parka und Jeans bekleidet gewesen sein soll, nicht mehr auffinden. Erste Verdachtsmomente, dass es sich bei dem Knallgeräuch um einen Schuss gehandelt haben könnte, konnten nicht bestätigt werden. Laut Zeugenaussagen hatte der flüchtende Mann auch nichts mit dem Knall zu tun. Was das Knallgeräusch war und woher es genau kam, konnte ebenso wenig ermittelt werden, wie die Gründe des Mannes, der vor der Stadtpolizei flüchtete. Bezüglich des Knallgeräusches gingen auch keine Notrufe bei der Polizei ein.

