Polizei Wuppertal

POL-W: W - Fahrradunfall auf der Trasse in Elberfeld

WuppertalWuppertal (ots)

Remscheid - Am 14.11.2020, um 16:10 Uhr, stürzte ein Pedelecfahrer auf der Nordbahntrasse in Höhe des Dr.-Werner-Jackstädt-Weges. Der 79-jährige Elberfelder war mit seinem Pedelec auf der Nordbahntrasse in östliche Richtung unterwegs, als er mit einem Basketball zusammenstieß, der einem 15-jährigen Elberfelder zuvor aus der Hand geglitten war und auf den Fahrradstreifen rollte. Bei dem folgenden Sturz verletzte sich der Radfahrer schwer und musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Sachschaden am silberneren Kalkhoff-Pedelec liegt bei circa 400 Euro. (jb)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284-2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell