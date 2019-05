POL-W: W Geschäftseinbrüche in Wuppertal

Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Seit gestern (08.05.2019) nahm die Polizei in Wuppertal drei Geschäftseinbrüche auf. Zwischen dem 07.05.2019 und 08.05.2019 brachen unbekannte Täter in eine Schule an der Schusterstraße ein und verließen diese nach ersten Ermittlungen ohne Tatbeute. In der Friedrich-Ebert-Straße hebelten Einbrecher am 08.05.2019 die Tür zu einem Cafe auf und entwendeten Bargeld. Zwischen dem 07.05.2019 und 08.05.2019 drangen Unbekannte in Praxisräume an der Sophienstraße ein und entwendeten neben einer geringen Menge Bargeld auch Medikamente für Tiere.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 284 0 entgegen. (sm)

