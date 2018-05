POL-W: W-Verdächtiger Gegenstand sorgt für Polizeieinsatz in Wuppertal-Vohwinkel

Wuppertal (ots) - Heute (04.05.2018), zwischen 10.20 Uhr und 14.00 Uhr, kam es am Westring in Wuppertal-Vohwinkel zu einem größeren Polizeieinsatz. Mitarbeiter eines Paketzentrums meldeten der Polizei einen verdächtigen Gegenstand, den sie zuvor in den Firmenräumen feststellten. Um eine Gefahr auszuschließen, musste das Gebäude geräumt werden. Die Polizei sperrte den Westring zwischen den Zufahrten Höhe und Roggenkamp für den öffentlichen Verkehr. Der sprengstoffverdächtige Gegenstand konnte von Spezialisten des LKA gesichert und abtransportiert werden. Es wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. (sw)

