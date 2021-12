Feuerwehr Altenbeken

FW-PB: Mülltonnen in Brand: Übergreifen auf Wohnhaus verhindert

Altenbeken (ots)

Am frühen Sonntagmorgen sind die Löschzuge aus Altenbeken und Buke zu einem Brandeinsatz ausgerückt. Auf dem "Stapelsberg" standen Mülltonnen in unmittelbarer Nähe zu einem Wohnhaus in Flammen. Das Feuer konnte durch den Angriffstrupp mit einem C-Rohr schnell gelöscht werden. "Durch die schnelle Alarmierung der Feuerwehr sowie gezielte Löschmaßnahmen wurde eine Brandausbreitung verhindert", berichtet Rainer Hartmann, Leiter der Feuerwehr Altenbeken. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Altenbeken, übermittelt durch news aktuell