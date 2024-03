Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 412 im Bereich Nürburgring

Koblenz (ots)

Am heutigen Karfreitag, 29.03.24, kam im Bereich der B 412 in der Nähe des Nürburgrings gegen 17 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, an dem 5 Fahrzeuge beteiligt waren. Hierbei wurden zwei Personen leicht und eine schwer verletzt. Die B 412 wurde aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in beide Richtungen gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. Die Maßnahmen dauern derzeit noch an, von Nachfragen bitten wir höflichst abzusehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell