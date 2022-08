POL-PPKO: Zeugen nach Schlägerei an Rhein in Flammen gesucht

Koblenz (ots) - Am Sonntagmorgen, dem 21.08.2022 gegen 04:10 Uhr wurde durch einen bisher unbekannten männlichen Täter in der Firmungstraße 44 der vor dem "Altstadt Lädchen" befindliche Fotoautomat umgeworfen. Hierdurch wurde in der Folge auch das Schaufenster des Geschäfts und das Inventar erheblich beschädigt. Der Täter wird als groß beschrieben, er soll dunkle Haare haben und zur Tatzeit schwarz gekleidet ...

