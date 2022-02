Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 81-jährige Frau überfallen - erneut Ladendiebstahl - Unfälle mit Personenschaden - Hochzeitstag ging schief

Koblenz (ots)

Neues Portemonaie gestohlen

Wie erst jetzt angezeigt wurde beobachtete bereits am vergangenen Mittwoch der Ladendetektiv eine 13-jährige Jugendliche, die ein neues Portemonaie einsteckte und das Geschäft verließ, ohne zu zahlen. Die Jugendliche wurde nach Anzeigenaufnahme ihren Erziehungsberchtigten überstellt.

81-jährige Frau überfallen

Am Donnerstagabend wurde gegen 18:30 h in der Geisbachstraße in Koblenz-Metternich eine 81-jährige Frau Opfer eines versuchten Raubüberfalls. Während eines Spaziergangs wurde sie von einem jungen Mann angesprochen, festgehalten und nach Geld gefragt. Nachdem sie erklärte, dass sie kein Geld dabeihabe, forderte der Täter erneut Geld von ihr. Als sie ihm nichts geben konnte, schlug er mit einem Stein oder ähnlichen Gegenstand nach der alten Dame. Sie wurde im Gesicht und an einem Arm leicht verletzt. Den bei dem Gerangel aus der Hand gefallenen Regenschirm nahm sie dann wieder auf und setzte sich damit gegen den Angreifer zur Wehr. Der Täter ließ dann von ihr ab und flüchtete in Richtung Mosel.

Er Täter wird wie folgt beschrieben:

- Jugendlicher, ca. 15 - 20 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - schlank - sprach Koblenzer Platt.

Möglicherweise entfernte sich der Täter auch deshalb weil er bemerkt hatte, dass sich eine weitere Frau mit einem Hund näherte. Die Kriminalpolizei sucht nunmehr Zeugen, die diesen Vorfall, gesehen haben oder Hinweise auf den Täter geben können. Insbesondere könnte die Fußgängerin mit dem Hund eine wichtige Zeugin sein. Sie wird sich bestimmt an den Vorfall erinnern, weil sie von der alten Dame noch vor dem Täter gewarnt wurde. Die Zeugin wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0261/103-2690 zu melden.

Schlägerei an den "Víer Türmen"

Am Freitagabend gegen 23:00 h kam es in der Koblenzer Marktstraße, in der Nähe der sog. Vier Türme, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Der 28-jährige Geschädigte berichtete den hinzugerufenen Polizeikräften, er sei mit einer Flasche ins Gesicht geschlagen worden. Bei einer Verfolgung des Täters habe er diesen noch einmal in einem PKW vorbeifahren sehen.

Andere Zeugen berichten allerdings, dass der Geschädigte mit einem Bierglas in der Hand andere Personen angepöbelt habe. Als er versucht habe, mit dem Glas nach dieser Person zu schlagen, sei dieser ausgewichen und habe den Angreifer mit einem Schlag ins Gesicht zu Boden gestreckt.

Die Polizei muss nun den tatsächlichen Tathergang zu ermitteln - das wird für uns sicher nicht ganz einfach, bei den offenkundig vorherrschenden Alkoholisierungsgraden.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am Samstag wurde die Polizei in die Koblenzer Silberstraße zu einem Verkehrsunfall gerufen, bei der eine Person leicht verletzt worden war. An einer Engstelle erkannte der Fahrer des einen Fahrzeugs ein entgegenkommendes Fahrzeug und hielt an. Der Führer dieses entgegenkommenden Fahrzeugs wurde in diesem Moment von der schräg stehenden Sonne so geblendet, dass er das andere, stehende Fahrzeug, nicht bemerkte. Er fuhr frontal auf. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, das Fahrzeug des Unfallverursachers war jedoch nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall B9 - Römerstraße

Kopfschütteln bei unseren Einsatzkräften verursachte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntagmorgen gegen 11:00 h auf der Römerstraße, in Höhe der Zufahrt von der Südbrücke, stadteinwärts, ereignete. Ein PKW-Fahrer befuhr die Südbrücke in Richtung Moselring. Als er in Höhe der Zufahrt auf die B 9 ankam, wollte er offenbar auf der B 9 in Richtung Boppard weiterfahren. Dazu wendete er, überfuhr dabei die vorhandene Sperrfläche und stieß dort mit einem PKW zusammen, der auf der B9/Römerstraße in Richtung Moselring unterwegs war. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt, beide Fahrzeuge sind offenbar reif für den Schrottplatz. Nach wie vor unerklärlich ist, der Grund, aus dem der unfallverursachende Koblenzer diesen verbotenen Richtungswechsel vorgenommen hat.

Schöne Bescherung am Hochzeitstag

Nachdem sie in Winningen ihren 47. Hochzeitstag, gemeinsam mit Ehemann, Freunden und Verwandten ausgiebig gefeiert hatte, entschloss sich die stark alkoholisierte "Braut" am frühen Samstagmorgen, ihre kaum noch wegefähigen Gäste mit dem Auto abzuholen und diese nach Hause zu fahren. Sie alle wohnen in Winningen! Sie ging ca. 300 m nach Hause und holte dort ihren PKW und fuhr wie-der zum Ort der Feier zurück. Dabei fuhr sie zunächst schon einmal gegen die Hofwand und touchierte auf ihrem Weg dann noch zwei weitere Fahrzeuge, bis sie wieder an der Feierörtlichkeit ankam. Die eingetroffenen Polizeikräfte der Polizeiinspektion Koblenz 2 stellten bei der Fahrerin eine Atemalkoholkonzentration von mehr als 1,5 Promille fest. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Fahrerlaubnis entzogen.

