Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Gaststätte

Koblenz (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 01.08.2021 wurde zwischen 23.30 Uhr und 08.00 Uhr in eine Gaststätte in Koblenz, Hohenzollernstraße Ecke Mainzer Straße eingebrochen.

Der oder die Täter schoben den Rollladen eines Fensters hoch und zertrümmerten die Scheibe, durch die sie in das Gebäude eindrangen.

Aus dem Schankraum wurden mehrere Schachteln Zigaretten, zwei Flaschen Schnaps sowie ein Kaffeevollautomat gestohlen.

Hinweise bitte an die Kripo Koblenz, 0261-1032690.

