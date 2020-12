Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressemeldung der PI Bendorf vom Wochenende

BendorfBendorf (ots)

Sachbeschädigung an KFZ Am 10.12.2020, zwischen 12.00 und 18.00 Uhr wurde in der Engerser Landstraße, Höhe Nr. 34 ein PKW Renault mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Hinweise auf Täter bestehen nicht.

