Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - BMW gesucht

Bild-Infos

Download

Kobern-Gondorf (ots)

In der Nacht von Samstag 25.07. auf Sonntag 26.07. fuhr ein bislang noch unbekannter Pkw die L 117 von der A 48 kommend in Richtung Kobern-Gondorf. Auf einer gerade in der Gefällstrecke kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in eine Thuja-Hecke, die auf einer Länge von etwa 10 Metern zerstört wurde. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugfüher unerlaubt von der Unfallstelle. Nach an der Unfallstelle verbliebenen Fahrzeugteilen handelt es sich um einen Pkw BMW 3-Reihe, Modell compact der Baujahre 2003 - 2004 in blaumetallic. Wem ist in der Region ein solches Fahrzeug mit frischen Beschädigungen im Frontbereich aufgefallen ?

Hinweise bitte an die Polizeiwache Brodenbach unter 02605 98021510.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Brodenbach



Telefon: 02605 09021510

www.polizei.rlp.de/pd.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell