POL-PDKO: Braubach - Einbruch in Kindertagesstätte

Braubach (ots) - Am Montag, den 26.02.2018, wurde durch eine Mitarbeiterin der Kindertagesstätte "Rabenest" in Braubach in der Oberen Gartenstraße ein Einbruch festgestellt, der sich augenscheinlich über das Wochenende ereignete. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde das Gelände über das rückwärtig gelegene Grundstück der dortigen Sportanlage der Grundschule betreten und eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen. Im Gebäude wurden mehrere Schränke aufgebrochen und durchwühlt. Das Geld der Getränkekasse und einige Elektronikartikel wurden entwendet.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 02621/ 9130.

