Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Weibern, Bahnhofstraße (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht, in der Bahnhofstraße, in 56745 Weibern, kam es im Unfallzeitraum zwischen, Freitag, 04.11.2022, bis Sonntag, 13.11.2022. Ein am rechten Fahrbahnrand abgestellter schwarzer PKW (Seat Leon), wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug erheblich im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise der Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben, von der Unfallörtlichkeit. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Adenau erbeten werden.

