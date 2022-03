Mendig Dammstraße (ots) - Am Dienstag, den 01.03.2022, kam es in der Dammstraße in Mendig gegen 09:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Pkw durch einen weißen Kleintransporter mit Anhänger beschädigt. Der Kleintransporter entfernte sich von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Mayen, Tel. 02651 8010 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Telefon: ...

