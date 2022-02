Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden durch Sturm

Dernau (ots)

Traktorfahrer und Beifahrerin leicht verletzt Mit zum Glück nur leichten Verletzungen kamen ein 72-jähriger Traktorfahrer und seine 37-jährige Beifahrerin davon, als am 18.02.22 gegen 18.00 Uhr bei der Fahrt auf der B 267 von Dernau in Richtung Rech ein Gegenstand gegen die Frontscheibe schlug. Die Scheibe zersplitterte und durch die herumfliegenden Glassplitter wurden beide Insassen leicht verletzt. Starke Sturmböen wirbelten an diesem späten Nachmittag erstaunlich große und auch schwere Gegenstände völlig unberechenbar durch die Luft. Welcher Gegenstand in diesem Fall die Scheibe zersplittern ließ, konnte vor Ort nicht mehr geklärt werden. Nach erster Versorgung durch Rettungskräfte, begaben sich die beiden leicht verletzten Personen selbständig in eine fachspezifische Behandlung.

