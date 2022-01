Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Mayen, Koblenzer Straße / Ecke / Katzenberger Weg (ots)

Am 20.01.2022, befuhr gegen 13:05 h, ein schwarzer Pkw, Fiat-Punto, in Höhe des Friedhofs, den Katzenberger Weg, in Richtung Koblenzer Straße. Im kommenden Einmündungsbereich beachtete der Fahrer des Fiat nicht die Vorfahrt und bog unmittelbar nach links in die Koblenzer Straße ab. Der Fahrer eines roten VW-Golfs, musste aufgrund der Nichtbeachtung der Vorfahrt durch den Pkw, Fiat eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Eine dem VW-Golf nachfolgende Fahrerin eines Pkw, Ford-Fiesta, fuhr in diesem Moment auf den Golf hinten auf. Der Fahrzeugführer des schwarzen Fiat-Punto flüchtete von der Unfallstelle.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

