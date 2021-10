Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht

Adenau (ots)

Am Sonntag, den 24.10.2021, zwischen 12:00 und 17:00 Uhr, wurde in Adenau, auf dem Parkplatz vor dem Restaurant "Gemütliche Ecke", die Beifahrertür eines schwarzen Audis beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden an die Polizei Adenau, Tel.: 02691-9250, erbeten.

