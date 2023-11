Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Wirges - Sachbeschädigung an PKW ***Zeugen gesucht***

Wirges (ots)

Durch Unbekannte wurde ein PKW, orangefarbener VW T-Cross, in der Nacht von Freitag, 24.11.2023, auf Samstag, 25.11.2023, beschädigt. Das Fahrzeug stand geparkt auf einem Anwohnerparkplatz in der Mozartstraße in Wirges, dort wurde es mittels grauer Sprühfarbe beschmiert. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen um den Ereignisort gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Montabaur, 02602 92260, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell