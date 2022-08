Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters (WW) - Gemeinschädliche Sachbeschädigung an jüdischer Gedenktafel ***Zeugen gesucht***

Selters (ots)

Am 28.08.2022, gegen 00:20 Uhr, wurde eine Gedenktafel in der Bahnhofstraße in 56242 Selters beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten durch Einschlagen die an der Hausnummer 8 angebrachte, ca. 100 cm x 50 cm große Glastafel, welche an die Landjuden in Selters erinnerte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat und / oder den Tätern machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion in Montabaur, Tel.: 02602 9226 oder E-Mail: pimontabaur@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

