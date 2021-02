Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr bei Unnau

Unnau (ots)

Am 10.02.2021 kam es gegen 07:20 Uhr zwischen Unnau Korb und der Einmündung zur B414 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein aus Unnau kommender weißer Kleinwagen geriet auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dabei einen entgegenkommenden PKW am linken Außenspiegel. Danach entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die PI Hachenburg.

