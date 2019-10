Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: versuchter Einbruchdiebstahl in Kindergarten

Rennerod (ots)

Rennerod. Im Zeitraum vom Montag, 30.09.2019, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 01.10.2019, 07:15 Uhr, versuchten unbekannte Täter in den Hubertus-Kindergarten in Rennerod einzubrechen. Es wurden an mehreren Fenstern und Türen Hebelspuren festgestellt. Die Täter gelangten allerdings nicht in das Objekt. Zeugen, welche verdächtige Personen im Bereich des Kindergartens beobachtet habe, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (02663 98050) zu melden.

